Goed nieuws: Nederland in stappen weer open!

Aalsmeer – Goed nieuws bracht minister Ernst Kuipers afgelopen dinsdag 15 februari tijdens de persconferentie over de corona-maatregelen. Er zijn nog veel besmettingen, maar de piek is bereikt, de bezetting in de ziekenhuizen stabiel en mensen zijn beter bestand tegen het virus wegens vaccinaties en verkregen immuniteit. Bovendien is gebleken dat omikron minder ziekmakend is. Tijd om de vleugels weer uit te gaan slaan, te gaan genieten van sport, cultuur en meer. Alles gaat open, wel in fases, maar er worden grote en snelle stappen gemaakt. Per direct is er geen beperking meer wat betreft het aantal bezoekers thuis en aangeraden worden om qua werk half thuis en half op de zaak te gaan werken.

Vanaf aanstaande vrijdag 18 februari wordt de eerste grote stap gezet: De uitgaansgelegenheden mogen open tot 01.00 uur, op plaatsen waar het coronabewijs bij de entree getoond moet worden en maximaal 500 bezoekers zijn is een mondkapje niet meer nodig, hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden en is een vaste ligplaats niet meer verplicht. Wie positief test mag zich na vijf dagen (was zeven) quarantaine weer onder mensen begeven, mits er minimaal één dag geen klachten meer zijn.

Vanaf volgende week vrijdag 25 februari gaat Nederland nog verder open: Normale sluitingstijden, geen 1,5 meter, geen mondkapjes meer en het coronabewijs hoeft niet meer getoond te worden in een gelegenheid met maximaal 500 bezoekers (bij meer dan 500 bezoekers testen voor toegang verplicht). Het dragen van een mondkapje blijft in stand in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen. Op 15 maart volgt een nieuw weegmoment. Minister Kuipers gaf aan veel vertrouwen te hebben in de nieuwe fases. “We kunnen optimistisch zijn, maar we moeten we realistisch blijven.” Overigens blijven de basisregels van kracht: Regelmatig handen wassen, goed ventileren en blijf testen bij klachten.

Afname in Aalsmeer

Ook in Aalsmeer is een afname te zien van het aantal corona-besmettingen. Van 2 tot en met 15 februari zijn 1.840 inwoners positief getest op omikron en dat zijn er 330 minder dan de vorige periode. Er zijn geen inwoners opgenomen in het ziekenhuis en geen inwoners door corona overleden.

Vanaf het begin van de pandemie in maart 2020 tot 7 februari 2022 zijn 11.765 inwoners besmet (geweest) met het coronavirus, zijn 118 inwoners opgenomen (geweest) met corona in ziekenhuizen en zijn 30 inwoners overleden met corona als oorzaak.