Goed gestrooid, wel eenzijdige ongelukken

Aalsmeer – De zoutstrooiers Bert en Gerrit hebben maandag en dinsdag flink hun best gedaan om Aalsmeer en Kudelstaart sneeuwvrij te krijgen en de gladheid te bedwingen. Maandagavond zijn vele strooiritjes gemaakt en dinsdag waren de twee vroeg uit de veren om sneeuw te schuiven en de gladde wegen met zout te lijf te gaan. Petje af voor deze twee kanjers! De gladheid bestrijden is aardig gelukt, maar ongelukken voorkomen is een stap hoger op de ladder. Het is tot slot aan de bestuurders om goed op te blijven letten en rustig te rijden.

Zo is een bestuurder van een Canta rond kwart voor één op de vroege dinsdag 16 januari in een kleine sloot naast de Hoofdweg beland. Oorzaak was de plaatselijke gladheid door een hagelbui. Het voertuig reed over een verkeersdrempel door de sneeuw, werd onbestuurbaar, en kwam in de sloot terecht. Bij aankomst van de hulpdiensten was de persoon, een man, al uit het voertuig. De bestuurder is wel nagekeken door toegesneld ambulance personeel, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De man is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, vermoedelijk vanwege het rijden onder invloed en/of het rijden zonder rijbewijs. Later in de ochtend is de Canta uit het water gehaald door een bergingsdienst.

Rond tien over negen in de ochtend dinsdag werd opnieuw de hulp ingeroepen van de politie en de brandweer. Langs de N201 was een auto door de gladheid te water geraakt. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse gegaan. In actie komen was niet echt nodig. De bestuurder bleek zelfstandig uit de auto te zijn geklommen. Het voertuig is later in de ochtend uit het water getrokken.

