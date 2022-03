Glasaaltjes uitgezet door visser Rekelhof in Westeinder

Aalsmeer – Het was prima weer om aan het water te vertoeven afgelopen dinsdag 15 maart. Burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Bart Kabout vonden het dan ook geen straf om aanwezig te mogen zijn bij het uitzetten van zo’n 16.000 glasaaltjes door visser Theo Rekelhof in de Westeinderplassen. In heel Nederland werden deze dag in diverse wateren totaal 2,3 miljoen jonge palinkjes te water gelaten. De glasaaltjes zijn gevangen in Frankrijk en worden uitgezet om de palingstand op peil te houden. Tijdens het uitzetten van de glasaaltjes vertelde Theo Rekelhof enthousiast over zijn beroep, over de weg die de jonge (nog geslachtsloze) palingen hebben afgelegd en na volwassen te zijn geworden gaan maken.

Een deel van de glasaaltjes zal niet groot, lang en breed worden. Ze moeten zich goed verstoppen, want ze zijn een lekkernij voor vissen als snoeken en meervallen en voor vogels. Eén uitzetting kan Theo zich nog levendig herinneren. Tijdens het te water laten van de glasaaltjes enkele jaren geleden arriveerden een drietal aalscholvers en die begonnen enthousiast aan de ‘spaghettisliertjes’…

Het duurt overigens nog enkele jaren voordat Theo een grote paling aan de haak kan slaan, die geschikt is voor consumptie. Te kleine exemplaren gooit de visser uit Kudelstaart overigens altijd terug. Beter nog even doorgroeien, is zijn motto. Het uitzetten van de glasaaltjes werd naast de twee college-leden bijgewoond door voorzitter Cees van Oorde van Visclub Vislust, Dorpsraad-voorzitter Jaap Overbeek en vriend Jan Daalman.

Nu maar hopen dat de visjes groot groeien en hiermee een (kleine) bijdrage leveren aan het in stand houden van deze bedreigde vissoort.