Gilde De Ronde Venen start met gidswandelingen door Abcoude

Regio – Door heel Nederland organiseren regionale Gilde organisaties cultuur historische gidswandelingen in meer dan 50 plaatsen. De Gilde gidsen nemen u bijvoorbeeld mee langs de toonaangevende architectuur van Rotterdam en de grachtengordel van Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook langs het Romeinse verleden van Alphen aan de Rijn of de ontstaansgeschiedenis van Maarssen-Dorp. Sinds 2015 organiseert Gilde De Ronde Venen ook gidswandelingen in De Ronde Venen: namelijk een cultuur historische gidswandeling door Vinkeveen.

Vanaf 2022 gaat Gilde De Ronde Venen dat aanbod uitbreiden en wel met een gidswandeling door Abcoude. “Abcoude kent veel historie, prachtige monumentale panden en pakkende verhalen”, aldus Leen Mulckhuyse, voorzitter van Gilde De Ronde Venen. “Tijdens de proefwandeling met gids Henk van Kessel werd direct duidelijk wat een aanwinst deze wandeling is. Deelnemers zullen hier heel enthousiast van worden.”

Vrijwilligers

Gilde De Ronde Venen zoekt nog vrijwilligers die willen helpen de gidswandeling te verrijken met waardevolle informatie en interessante verhalen en die bereid zijn in de zomer van 2022 een aantal gidswandelingen te leiden. We zoeken mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden en ervaring, zolang ze maar een levende interesse in de geschiedenis en cultuur van Abcoude hebben en daar boeiend over kunnen vertellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://gildedrv.nl/wandelen of mailen naar info@gildedrv.nl.