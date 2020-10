Gijs van Leeuwen, 75 jaar lid van Brassband Concordia

Vinkeveen – Gijs van Leeuwen, spelend op de Bb Bas bij Brassband Concordia uit Vinkeveen, mocht afgelopen dinsdagavond tijdens de uitgestelde Algemene Ledenvergadering, een presentje ontvangen uit handen van de voorzitter. De reden hiervoor was een toch wel uniek jubileum van 75-jarig lidmaatschap. Normaliter wordt dit gevierd tijdens een concert, maar door de COVID-19 pandemie is dat dit jaar helaas niet mogelijk.

Gijs, die ondanks zijn hoge leeftijd nog elke week op de repetitie vrolijk meespeelt en ervoor zorgt dat de stoelen klaarstaan voor de andere muzikanten, is hier heel nuchter onder. Gewoon doorademen is zijn devies en blijven spelen, zelfs als de repetities niet in zijn vertrouwde Vinkeveen plaatsvinden. De “kenners” zien dan ook Gijs zitten in het verenigingsgebouw van zustervereniging Viribus Unitis uit Wilnis, die de Brassband in staat stelt om de repetities voort te zetten in verband met sluiting van de zaal in Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen. Ze zijn daar heel dankbaar voor.

Helaas zullen ze dit jaar geen grote concerten kunnen organiseren, maar Brassband Concordia zal er alles aan doen om zich te laten horen, en natuurlijk doen ze dit met hun jubilaris. Gijs, van harte gefeliciteerd namens Brassband Concordia en ook namens onze redactie.