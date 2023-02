Gezocht: Stemmentellers en stembureauleden

Aalsmeer – Op woensdag 15 maart mogen inwoners van 18 jaar en ouder naar de stembus voor verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Waterschappen. De gemeente is nog dringend op zoek naar extra stemmentellers en stembureauleden. Er wordt alleen op partijniveau geteld wat betekent dat de tellers eerder klaar zijn dan bij eerdere verkiezingen. De tellers worden woensdagavond om 20.45 uur op het stembureau verwacht, het tellen start om 21.00 uur en is voor middernacht klaar. De vergoeding hiervoor is 40 euro.

Reservelijst

Op dit moment heeft de gemeente net voldoende stembureauleden om alle stembureaus te bemensen. Maar de lijst met reserve-stembureauleden is nog niet lang genoeg. De gemeente hoopt dat inwoners zich aanmelden als reserve-stembureaulid, zodat er voldoende inzet is bij eventuele afmeldingen. Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller kan via de website: www.aalsmeer.nl of stuur een email naar: verkiezingen@aalsmeer.nl. Na aanmelding volgt een reactie van de gemeente.

Foto: www.kicksfotos.nl