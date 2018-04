Gezellige drukte op Koningsdag

Aalsmeer – Al heel vroeg was het druk op Koningsdag in de Zijdstraat. Heel veel kinderen en hun ouders waren vroeg opgestaan om een mooi plekje te vinden in de winkelstraat in het Centrum. En natuurlijk om tijd te hebben om al hun spulletjes uit te spreiden, want wat was er veel te koop zeg. Alle kleedjes, tafels en kraampjes lagen vol met allerlei speelgoed, boeken, serviesgoed en een ruime keuze aan kleding.

Niet alle jeugdige inwoners hadden gekozen voor de verkoop van spulletjes, een groot aantal was met zijn of haar instrument naar de winkelstraat gekomen. Zo zijn liefst drie violisten gespot, enkele gitaristen en twee drummers, die toevallig tegenover elkaar zaten en beiden hun best deden om hun talent te laten horen.

Zo rond één uur hielden de meeste verkopers het voor gezien, het was tijd voor vertier en dat was er zeker op het Raadhuisplein. Het Oranjecomité trakteerde weer op een scala aan attracties. Zo konden kinderen karten, in de ballentak, potten gooien, trampolinespringen, mee in de draaimolen, zich uitleven op diverse springkussens en onder andere een brandje blussen bij de Brandweer. Superdruk was het op het Raadhuisplein. Het regenbuitje tussendoor deed de bezoekers niets, even schuilen en weer gezellig verder feesten.

Ook in Kudelstaart mochten de kinderen veel bezoekers welkom heten op hun vrijmarkt en barstte om drie uur de gezelligheid los bij het Dorpshuis met livemuziek, springkussens en sjoelbakken voor de kinderen. In Oosteinde is rond het Middelpunt een vrijmarkt gehouden. Enkele jaren heeft deze activiteit voor kinderen niet plaatsgevonden vanwege het ontbreken van een organisatie. Er zijn gelukkig weer vrijwilligers opgestaan en zij hebben, net als velen, genoten van alle stralende jongens en meisjes. Door de Binding werd een straattekenwedstrijd gehouden en voor een muzikale bijdrage droeg Sursum Corda zorg. Koningsdag 2018: Weer heel geslaagd!

Donderdag in de krant veel foto’s van deze mooie en gezellige dag.

Foto: www.kicksfotos.nl