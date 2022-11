Gezellig Halloween-feest in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 29 oktober is Halloween gevierd met jong en oud in het Centrum. In de winkelstraten klonk vrolijke muziek door een lopend griezelorkest en voor de kinderen waren er leuke activiteiten. Het was een prachtige herfstdag, prima weer om buiten te zijn en onder andere deel te nemen aan de speurtocht. In diverse etalages van winkels stonden pompoenen met hierop een letter. Uiteindelijk vormden de letters de woorden: Pompoenen zoeken. Er liepen veel jongens en meisjes al speurend door het dorp.

Op het Molenplein konden in de tent lampionnen gemaakt worden van pompoenen, evenals knutselen en spelletjes, waaronder sjoelen en drie op een rij, op het programma stonden. Aan kinderen was gevraagd verkleed te komen en zich te laten fotograferen in hun griezelige outfit in de Halloween-studio van de fotowinkel. Aan het einde van de middag konden de foto’s opgehaald worden, maar dit heeft niet iedereen gedaan. De overgebleven foto’s liggen voor jullie/jou klaar bij de fotowinkel op het Raadhuisplein.

Met de speurtocht waren prijzen te winnen. Kaartjes voor Funmania en FunZone zijn gewonnen door Quinn en Kai en Tom en Yvi, cadeaubonnen van Jip’s Winkeltje en Shoeby zijn uitgereikt aan respectievelijk Victor en Amy en Zoe mag met vier personen pannenkoeken gaan eten in ‘t Wapen van Aalsmeer. De ondernemers in het Centrum, en waarschijnlijk ook alle deelnemers, kijken terug op een fantastische Halloween-middag. Volgend jaar gaat dit gezellige feest zeker weer georganiseerd worden!