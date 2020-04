Uithoorn – Vorige week is aan de Klaproos in Uithoorn een woningbrand uitgebroken. Door nog onbekende oorzaak was de televisie ontvlamt. De bewoner probeerde deze zelf te blussen, maar dit lukte niet. Hij ademde hierbij nogal wat rook in en raakte hierdoor licht gewond. Hij is behandeld door het ambulance personeel. De brandweer heeft de brand uiteindelijk gedoofd. (foto: VTF)