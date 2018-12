De Kwakel – Bij een ongeval op de N231 Noordzuidroute in De Kwakel is dinsdag 18 december rond vier uur in de middag een persoon gewond geraakt.

Door nog onbekende oorzaak kwamen een camperbusje en een vrachtwagen met elkaar in botsing. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Een inzittende van het busje is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De N231 is enige tijd afgesloten geweest.

Foto: VTF – Laurens Niezen