Gewonde bij brand in woning aan de Plesmanlaan

Uithoorn – Bij een grote woningbrand in Uithoorn in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 maart is een gewonde gevallen. De brand aan de Plesmanlaan werd rond half twee ontdekt waarop de brandweer werd gealarmeerd. In eerste instantie rukte de brandweer uit naar de Plesmanlaan in Amsterdam, maar vijf minuten later werd duidelijk dat het om de Plesmanlaan in Uithoorn ging.

Al vrij snel werd er opgehaald naar grote brand. De vlammen sloegen uit het dak van de woning. Een persoon raakte bij de brand gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.

De brandweer is langdurig bezig geweest met het blussen van de brand en het voorkomen dat de brand uit zou breiden naar de naastgelegen woning. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen