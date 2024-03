Gevarieerde artikelen in nieuwe Oud Nuus

Aalsmeer – Ook in Oud Nuus nummer 215, dat een dezer dagen verschijnt, is getracht een gevarieerd palet aan artikelen te presenteren. Alfred Bakker doet in het tweede deel van zijn artikel over de plannen tot droogmaking van de Westeinderplassen verslag van de diverse pogingen die rond 1900 werden ondernomen om dit (onzalige) plan tot uitvoer te laten komen. Huib de Vries zocht in oude boeken van zijn grootvader Han de Vries van de Helling naar het verhaal over de drielingpraam die in 1923 door de CTAV besteld werd. Magda van der Schilden is in de geschiedenis gedoken van de manufacturenzaak Van der Schilden die aan het begin van de vorige eeuw is opgericht; op 1 januari was dit 120 jaar geleden. Van Erik Kreike is er het verhaal over een verdwaalde bommenwerper die op 13 december 1943 het huis van zijn voorouders in puin legde.

Dirk Jongkind besluit de serie over de Pontweg met een artikel over de Bloemenveiling Bloemenlust en Jan Willem de Wijn belicht de schaduwzijde van ijspret rond 1919. Ook wordt in dit nummer aandacht besteed aan een nieuw boek over verleden, heden en toekomst van Royal Flora Holland.

