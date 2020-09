Getuigen gezocht van insluiping woning

Aalsmeer – De politie zoekt informatie over een insluiping in een woning in de Kanaalstraat op woensdag 16 september omstreeks half vier ’s middags door twee personen. Via een open staande deur is één van hen de woning in gegaan, terwijl de tweede personen op de uitkijk voor het huis op een oude fiets zat.

Volgens getuigen betreft het twee mannen van ongeveer 35 jaar met een Oost Europees uiterlijk. De een heeft een smal, dun postuur, is ongeveer 1.80 meter lang en zag er onverzorgd en armoedig uit. Hij had een pet op en sprak mogelijk Pools. De tweede vermoedelijke dader heeft eveneens een smal, dun postuur, is kaal en heeft een rond hoofd. Opvallend waren de slechte (verrotte) tanden van deze persoon.

Heeft u een tip die kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact met de politie via het tipformulier op politie.nl of bel 0900-8844. Zaaknummer is 2020196375. Ziet u iets verdachts? Bel dan direct 112.