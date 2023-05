Geslaagde rommelroute Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – De Rommelroute in Uithoorn en De Kwakel trok afgelopen weekend honderden bezoekers uit de regio en ver daarbuiten. Veel artikelen wisselden van eigenaar, vooral in het Thamerdal was het druk met wandelaars en fietsers die op zoek waren naar koopjes en schatten. Niet alle 217 verkopers kregen de aanloop waarop ze hadden gehoopt, maar een groot aantal van hen maakte er sowieso een feestje van, samen met buren genietend van het mooie weer en gezelligheid.

De Rommelroute ging om 11 uur van start, maar al ruim daarvoor waren allerlei tweedehands en zelfgemaakte spullen uitgestald in tuinen, garages en op opritten. De eerste bezoekers meldden zich ook al vroeg. Dankzij de publiciteit kwamen er mensen van heinde en verre, zo waren er koopjesjagers en snuffelaars uit Tilburg, Castricum, Nieuwegein, Den Haag en vele andere plaatsen. Ook kwamen veel Uithoornaars en Kwakelaars in de benen. Er vonden heel veel leuke ontmoetingen plaats en zowel de bezoekers als de verkopers genoten zichtbaar van alle gezelligheid en leuke gesprekken. Buren zochten elkaar op en boden gezamenlijk hun waren aan. Sommigen leerden elkaar juist kennen door het evenement. Zo waren er mensen die al tien jaar bij elkaar in de straat wonen en nu voor het eerst kennis met elkaar maakten. Ze bleken veel gemeen te hebben en zetten het contact zeker voort.

Goed doelen

Aischa en Maaike wonen in een flat en konden daardoor vorig jaar niet meedoen. Dit jaar was er de mogelijkheid om op het schoolplein van De Vuurvogel te verkopen. De dames bedachten al snel dat zij de opbrengsten van hun verkopen aan een goed doel wilden schenken en zij kozen voor de ouders van kinderen op school die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Zo dragen zij er aan bij dat kinderen toch mee op schoolreis kunnen. Ook andere verkopers zamelden in voor goede doelen. Veel mensen gaven aan niet mee te doen voor de opbrengst, maar vooral voor de gezelligheid. En het was een goede stok achter de deur om eens lekker op te ruimen! Maar er waren ook verkopers die het geld wel echt goed konden gebruiken en bij wie de opbrengst weer een extraatje mogelijk maakt. Het was mooi om te zien dat spullen die voor de een overbodig zijn geworden weer helemaal bruikbaar en gewild zijn in een ander huishouden.

Kortom: het was een feest voor velen. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt. Volgend jaar gaat weer een Rommelroute georganiseerd worden. Zin om mee te denken of te helpen in de organisatie? Meld je aan via rommelroute.uithoorn@gmail.com.

De Rommelroute is een initiatief van inwoners, ondersteund door Uithoorn voor Elkaar en mogelijk gemaakt door onder meer Initiatievenfonds Uithoorn en De Kwakel, Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel, Stichting Amstelidee, gemeente Uithoorn en Buurtroute.nl.