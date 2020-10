Geslaagde modeshow diEMode in Dorpshuis

Aalsmeer – Voor maximaal dertig toeschouwers gaf Emmy Huis van damesmodezaak diEMode afgelopen donderdag 8 oktober haar najaarsmodeshow. Deze vond plaats in het dorpshuis van Kudelstaart, omdat hier de afstand goed in acht genomen kon worden tussen het publiek en de vijf mannequins (coronaproof dus).

Er werden maar liefst vijf sets geshowd in de maten S tot en met XXL, dus als men nu nog denkt dat diEMode alleen voor grote maten is zit er naast. De merken NÜ Denmark, Black by KenM, Elsewhere, Mat fashion en Hebbeding kwamen voorbij en het publiek genoot aanzienlijk. Zo ook Irene, Gea, Jannet, Miranda en Janneke, de dames die de kleding showden.

Devon Donovan sprak de show professioneel en op een ongedwongen manier aan elkaar en nadien werd er even nagepraat over de bijzondere mode onder het genot van een drankje. Na een uur kon de kleiding en de prachtige accessoires, waaronder tassen en sieraden, weer naar de winkel worden gebracht waar de grote verkoop kon beginnen. Vrijdag en zaterdag kon er met de kortingsbon uit de goodybag geshopt worden. Er hangt genoeg wintermode in de winkel.

Saillant detail; de modeshow is opgenomen en kan teruggekeken worden via de Facebookpagina van diEMode in de Zijdstraat 26, bij de molen. Kijk hiervoor op www.diemode.nl.

“Hopelijk kan de voorjaarsshow weer in een normale setting plaatsvinden, maar de locatie was een prima keuze. Dat vond iedereen”, aldus een tevreden terugkijkende Emmy. “Mijn dochter verzorgde de livestream en had een boekje in elkaar gezet met alle kleding en medewerkster Dianne hielp de gehele avond waar het maar kon. Ik ben trots op mijn topteam!”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Door Miranda Gommans-Breur (één van de ‘mannequins’)