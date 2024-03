Geslaagde avontuurlijke reis 125-jarige Flora

Kudelstaart – Zaterdag 23 maart ging Flora onder leiding van Marc Busscher op avontuur ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de muziekvereniging. Flora startte het concert in De Spil met drie muziekstukken, ‘Where Eagles Soar’, ‘A Discovery Fantasy’ en ‘Adventure of the Beaumé’, volop avontuur.

De nummers werden aan elkaar gepraat door Gert Ubink die, naast informatie over de te spelen stukken, de dirigent en een aantal leden, onder andere de eerste vrouw die lid werd van het orkest en het momenteel jongste lid van Flora, kort interviewde. Na dit beginoptreden voor een volle zaal, betrad Mondharmonica Kwartet Fata Morgana het podium en verzorgde een spetterend intermezzo van verschillende nummers, variërend van het gevoelige ‘She’ van Charles Aznavour, het zwierige ‘Fata Morgana’ van J. Strauss jr. tot het snelle werk van D. Kabalevski ‘The Galloping Comedians’.

Geweldig dat men met vier mondharmonica’s een complete sound weet neer te zetten! Na de pauze vervolgden de muzikanten van Flora het programma met onder andere ‘Waltzing Mathilda’, een selectie uit de films ‘Tarzan’ en ‘Pirates of the Caribbean’. Het voorlaatste nummer was het thema van Baantjer met Rob Janssen van Fata Morgana als solist op mondharmonica. De avond werd besloten met ‘Blues Factory’ van Jacob de Haan. Dirigent en muzikanten kijken terug op een geslaagde avond en mochten zeer terecht een staande ovatie in ontvangst nemen van het enthousiaste publiek!

Ook op muzikaal avontuur? Muzikanten zijn van harte welkom bij Flora aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. Informatie over de repetitieavonden en het lesaanbod is te vinden op de website www.muziekverenigingflora.com

Foto: www.kicksfotos.nl