Geslaagd lentefeest en Bingo bij Soos De Cirkel

De Ronde Venen – De leden en de vrijwilligers van Soos De Cirkel kijken weer terug op een zeer geslaagde feestavond in De Boei in Vinkeveen. Normaal organiseert ieder jaar de Rotary Mijdrecht zo vlak voor de kerstdagen een feestavond voor leden en vrijwilligers van Soos De Cirkel.

Door COVID kon dit de afgelopen jaren niet doorgaan, maar omdat alle beperkende maatregelen opgeheven waren, was het extra reden om weer een feestje te vieren.

Dus is er een prima aanleiding gevonden: een lentefeest! De zaal zat bomvol en iedereen kon genieten van een heerlijk buffet verzorgd door De Boei en uitgeserveerd door de leden van Rotary Mijdrecht.

Na het dessert presenteerden Sjaak en Ariane als een waar showbizzkoppel een spetterende bingo-avond. Er waren prachtige prijzen te verdienen en die gingen er ook allemaal uit. Degenen die iets mindere bingokaarten hadden kregen gelukkig ook een prijs, zodat iedereen verzadigd en verkwikt huiswaarts ging. Dankzij de gulle gave en medewerking van Rotary Mijdrecht kunnen ze een traditie zij het op een andere datum weer voortzetten!

De Cirkel is er voor ontspanning en gezelligheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in het gebouw van Zideris aan de Windmolen in Mijdrecht. (PLU