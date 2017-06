Diverse controles op bedrijventerrein

Uithoorn – Donderdagochtend 22 juni zijn bij een gezamenlijke actie van gemeente, politie en Belastingdienst diverse controles uitgevoerd op het Uithoornse bedrijventerrein. In totaal zijn zeven bedrijven door de gecombineerde teams gecontroleerd. Er werden tientallen verschillende overtredingen vastgesteld. Er zijn geen personen aangehouden. Donderdagochtend rond 10.15 uur betrad de politie samen met medewerkers van de gemeente Uithoorn en de Belastingdienst de eerste twee bedrijfspanden. Al snel bleek er sprake van verschillende overtredingen van de milieuwetgeving, inrichtingseisen en administratieve verplichtingen. Tegen de eigenaren/beheerders zijn vervolgmaatregelen genomen.

Belastingschuld

Een van de eigenaren van een bedrijf had nog een openstaande belastingschuld. Medewerkers van de Belastingdienst regelden het met hem ter plekke waarna hij een bedrag van € 4650,- betaalde. De medewerkers van de Belastingdienst deelden bij nog twee andere bedrijven een officiele waarschuwing uit omdat er niet werd voldaan aan de administratieverplichtingen.

Gestolen goederen

Politieagenten troffen bij de gerichte actie ook een gestolen fiets aan, als gestolen opgegeven kentekenplaten en een gestolen gemeentebord. Alle goederen zijn in beslag genomen. Bij een ander bedrijf troffen de agenten een grote hoeveelheid materiaal en goederen aan die gebruikt worden voor het inrichten en opbouwen van een hennepplantage.

De handhavers van de gemeente maakten op een van de locaties proces-verbaal op voor een serieuze milieuovertreding. Bij nog twee andere bedrijven volgden bestuurlijke sancties voor administratieve nalatigheid, niet op orde hebben brandveiligheidseisen en niet naleven van milieueisen.

Aanleiding actie

Op het bedrijventerrein zijn ruim 700 bedrijven gevestigd. Uit onderzoek en naar aanleiding van controles is gebleken dat in dit gebied zich ook personen vestigen die het wat minder nauw nemen met de regels. In 1,5 jaar tijd zijn bijvoorbeeld in dit gebied 23 hennepplantages aangetroffen en ontruimd, zijn er gestolen auto’s aangetroffen en is een motorclub gesloten.

De politie vraagt ook alertheid van anderen die daar verblijven en werken. Zij kunnen de gemeente, politie en/of Belastingdienst benaderen via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 als illegale activiteiten wordt vermoed.