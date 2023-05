Geraniummarkt en braderie: druk en gezellig!

Aalsmeer – Lange rijen auto’s op de Van Cleeffkade en Stationsweg met tussendoor de bakfietsen van KiKa op weg of net terug van het bezorgen van planten bij de nieuwe eigenaren. Het beeld zaterdag 13 mei tijdens de jaarlijkse geraniummarkt op het Raadhuisplein. Het weer werkte prima mee. De zon scheen volop en zorgde voor een aangename temperatuur. Het lokte de mensen uit Aalsmeer en ruime omgeving naar buiten en gelijk vanaf de aanvang van de markt met heel veel verschillende soorten (bloeiende) planten was het superdruk en gezellig. Zoveel mooie kleuren en variatie in combinatie met (eindelijk) het zonnetje maakten de mensen vrolijk.

Er is flink ingekocht en waar de een met tassen vol op de fiets, rollator of scootmobiel vertrok, maakte de ander de afspraak om de aankopen tegen een kleine vergoeding thuis te laten bezorgen door de vrijwilligers van KiKa. Van deze service is goed gebruik gemaakt, de vrijwilligers hadden het druk, er werd op en aan gefietst. Het bood de bezoekers ook de mogelijkheid om zonder zware ‘bepakking’ over de braderie in de Zijdstraat te wandelen. Van alles was er te koop, van sieraden, snoep en riemen, tot snuisterijen, kleding, brillen, schoenen en veel soorten fruit. Aan de innerlijke mens was ook gedacht. Genoten kon worden van onder andere suikerspinnen, ijsjes, patat en met eigen molenmeel gebakken poffertjes bij De Leeuw. Het was namelijk ook nationale molendag.

Voor de braderie was de belangstelling eveneens groot, bij tijd en wijle zelfs file-lopen. Al met al een geweldige en geslaagde, misschien wel leukste, dag van het jaar. Met veel dank natuurlijk aan het zonnetje. Er wordt door menigeen, zowel door verkopers als bezoekers, vast al uitgekeken naar volgend jaar. Noteren maar: De zaterdag voor Moederdag staat ook in 2024 gereserveerd voor dit fantastische evenement.