Geostick opent haar deuren tijdens de Week van de Grafimedia

Uithoorn – Tijdens de ‘Week van de Grafimedia’, van 30 september tot 6 oktober, openen drukkerijen en grafische bedrijven door het hele land hun deuren. Geostick is trots om deel te nemen aan deze bijzondere week en nodigt iedereen uit om op 2 oktober een kijkje achter de schermen te nemen in het familiebedrijf in Uithoorn. Tussen 10.00 en 13.00 ben je van harte welkom om te ontdekken hoe zij dagelijks werken aan de productie van etiketten voor de grootste A-merken.

Al honderd jaar lang is Geostick een gevestigde naam in de grafimedia sector, waarvan ze al ruim 60 jaar in Uithoorn zitten. Al een eeuw lang voeren hun medewerkers uit de regio met trots hun ambacht uit. Door de jaren heen zijn ze uitgegroeid tot één van de grootste spelers in de Benelux, met een omzet van 70 miljoen.

Tijdens de open dag op 2 oktober krijg je de kans om hun productieproces van dichtbij te bekijken. Etiketten zijn van onschatbare waarde in het dagelijks leven. Zonder etiketten zou het een stuk lastiger zijn om je conditioner van je mayonaise te onderscheiden! Hun medewerkers nemen je mee door het proces van ontwerp tot druk en geven antwoord op al je vragen.

Wist je dat je waarschijnlijk meerdere producten in huis hebt met etiketten van Geostick, zonder dat je het door hebt? Zij leveren namelijk etiketten voor tal van producten die dagelijks door miljoenen mensen worden gebruikt.

Veelzijdig en innovatief

Voor hen is deze week de perfecte gelegenheid om te laten zien hoe veelzijdig en innovatief de grafimedia sector is. Met de open dag willen ze niet alleen laten zien hoe hun productieproces werkt, maar ook de mogelijkheden binnen deze sector onder de aandacht brengen. Er is een grote behoefte aan nieuw talent en met deze open dag hopen ze mensen enthousiast te maken voor een carrière binnen de grafimedia. Of je nu student bent, werkzoekende, of simpelweg nieuwsgierig naar het vak, iedereen is van harte welkom.

Daarnaast is de open dag een kans voor de omgeving en voor familie en vrienden van hun medewerkers om kennis te maken met het bedrijf. Geostick is een echt familiebedrijf, met inmiddels de derde en vierde generatie van de familie Berveling aan het roer. Dit familiegevoel is voelbaar door het hele bedrijf en ze laten hun bezoekers graag ervaren wat dat voor hen betekent.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Kom dan op 2 oktober tussen 10.00 en 13.00 naar Geostick in Uithoorn. Meld je vooraf aan door een e-mail te sturen naar m.overwater@geostick.nl. Ze hopen je daar te zien en je alles te laten zien over het fascinerende vak van etikettendrukken! Tot dan bij Geostick in de ‘Week van de Grafimedia’!

