Genieten van oud Aalsmeer tijdens het Filmfestival

Aalsmeer – Het Nostalgisch Filmfestival vond afgelopen dinsdag 6 september, na twee jaar geen beelden van weleer door corona, weer plaats en hiervoor zat zowel ‘s middags als in de avond de feesttent vol met belangstellenden. Vooral veel oudere bezoekers, maar ook jonger publiek, genoot van Aalsmeer in vroegere jaren. Traditioneel werd het Filmfestival geopend met het lied over Aalsmeer door Klaas Tas, bandlid van de Vrolijke Vrijbuiters in de zestiger jaren. Het lied gaat over oud Aalsmeer en de beelden hierbij lieten het veranderde dorp duidelijk zien.

Een mooie start voor de serie films die volgden, allen na een korte inleiding door presentator en samensteller Dick Piet. Er werd een mooi beeld gegeven van het vroegere bloemendorp, de Uiterweg met nog sloten aan beide kanten kwam in beeld, een kijkje werd gegeven in de Hornmeer met nog slechts acht boerderijen en een met groen begroeide watertoren, winterse beelden volgden en vermakelijk was het filmpje over de pramenraces onder aanvoering van de Dippers met de start vanaf het surfeiland, de finish bij het gemeentehuis en de prijsuitreiking op het Raadhuisplein.

Al met al een heerlijk avondje genieten van nostalgie, waarbij menigeen misschien ook even opgelucht adem heeft gehaald nu te leven, want het was ‘vroeger’ toch wel een stuk stijver en zwaarder. Er is hard gewerkt aan het Aalsmeer van nu en dat geeft weer de trots en de wil om het mooie, veel groter gegroeide dorp te koesteren. Na afloop werd Dick Piet getrakteerd op een mooi boeket bloemen en bedankt voor zijn inspanning om inwoners weer een mooie, nostalgische middag/avond aan te bieden.

Voorzitter René Martijn van de Feestweek overhandigt een mooi boeket bloemen aan Dick Piet.

Foto: www.kicksfotos.nl