Gemeenteraad stemt in met huisvestingslocatie arbeidsmigranten De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – De gemeenteraad van Uithoorn heeft unaniem ingestemd met een raadsvoorstel voor een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Dwarsweg in De Kwakel.

Dit betekent dat de initiatiefnemers – glastuinbouwbedrijven in de nabijheid van deze locatie – verder kunnen met het uitwerken van de plannen. De locatie bevindt zich in het tuinbouwgebied en is specifiek bedoeld voor arbeidsmigranten die in het hoogseizoen werken bij tuinbouwbedrijven in de gemeente.

Tijdens de raadsvergadering bracht de PvdA een motie in stemming om op deze locatie alleen arbeidsmigranten te huisvesten die werkzaam zijn in de tuinbouwsector en bij bedrijven die verbonden zijn aan Greenport Aalsmeer. Gemeentebelangen benadrukte daarbij, dat arbeidsmigranten het recht moeten hebben om zelf te kiezen waar ze werken en niet vanwege hun huisvesting gebonden mogen zijn aan één werkgever. De fractie vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten ook na het hoogseizoen in de tuinbouw de mogelijkheid hebben om in een andere sector aan de slag te gaan, zonder dat ze daardoor hun woning of kamer moeten verlaten.

Alle fracties waren het erover eens, dat de plannen bijdragen aan de ambitie om arbeidsmigranten in de gemeente op een fatsoenlijke manier te huisvesten. Daarnaast kan deze ontwikkeling mogelijk een verschuiving op de woningmarkt teweegbrengen, omdat arbeidsmigranten nu vaak elders en in reguliere woonhuizen worden gehuisvest. Door hen op een passende locatie in het tuinbouwgebied onder te brengen, kunnen meer woningen beschikbaar komen voor andere woningzoekenden in de gemeente.

Diverse raadsleden vroegen daarnaast naar de stand van zaken van het bredere arbeidsmigrantenbeleid in Uithoorn. Wethouder Hazen gaf aan dat de gemeente hier actief mee bezig is en dat dit beleid in de komende periode verder vorm zal krijgen.

Met de goedkeuring van dit raadsvoorstel is een belangrijke stap gezet richting betere huisvesting voor arbeidsmigranten in Uithoorn, in lijn met de wensen van zowel de sector als de gemeente.

De locatie is specifiek bedoeld voor arbeidsmigranten die in het hoogseizoen werken bij tuinbouwbedrijven in de gemeente. Foto: archief.