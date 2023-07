Gemeenteraad stelt stemming over Centrumplan Vinkeveen uit tot september￼

De Ronde Venen – Op donderdag 29 juni heeft de gemeenteraad van Vinkeveen besloten om de stemming over het langverwachte Centrumplan Vinkeveen uit te stellen tot de volgende gemeenteraadsvergadering op 21 september. Dit besluit is genomen omdat de raad meer voorbereidingstijd wil besteden aan de behandeling van het plan en om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

Het Centrumplan Vinkeveen is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente en heeft tot doel het creëren van een levendig en aantrekkelijk centrum, waar woningbouw en verkeersveiligheid hand in hand gaan. Het plan is van groot belang voor de toekomstige groei en bloei van Vinkeveen.Hoewel het uitstel van de stemming enige vertraging met zich meebrengt, benadrukt de gemeenteraad het belang van een grondige evaluatie en discussie over het Centrumplan Vinkeveen. Het uitstellen van de stemming biedt de raadsleden de gelegenheid om alle aspecten van het plan te bestuderen en eventuele vragen of zorgen te bespreken. De gemeenteraad is vastbesloten om een weloverwogen besluit te nemen dat in het belang is van de gemeenschap en de toekomstige ontwikkeling van Vinkeveen. De volgende gemeenteraadsvergadering in september wordt het moment waarop de gemeenteraad haar definitieve beslissing neemt over het Centrumplan Vinkeveen. De gemeente waardeert het geduld en begrip van de inwoners en belanghebbenden tijdens dit proces en houdt hen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.