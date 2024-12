Opvang 250 asielzoekers aan Wiegerbruinlaan

Uithoorn – Donderdag jl. stond o.a. de spreidingswet op de agenda van de Uithoornse gemeenteraad. Halverwege 2023 had de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum binnen de gemeente Uithoorn. Er zijn in de loop der tijd diverse locaties onderzocht en in oktober van liet wethouder De Robles weten, dat er een locatie gevonden was op de Wiegerbruinlaan 8 in Uithoorn, het voormalige L’Oreal gebouw.

Het COA had aan de gemeente Uithoorn voorgesteld 190 asielzoekers te willen opvangen en 60 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) in de leeftijd van 15-18 jaar. Op de inloopavond op 11 november en ook bij de commissievergadering van de gemeenteraad op 14 november hadden diverse inwoners laten blijken een aantal van 250 opvangplekken veel te veel te vinden. De opgave volgens de spreidingswet is voor de gemeente Uithoorn 190 opvangplekken en om dat aantal aan te vullen met 60 AMV’s vonden diverse insprekers veel te veel. Met name omdat zij vrezen dat de kans op overlast bij opvang van minder-jarige vluchtelingen in de leeftijd van 15-18 jaar veel groter is. Het COA gaf aan dat over het algemeen de overlast meevalt, maar kon de ongerustheid niet bij iedereen wegnemen.

Ontevreden

Bovenal waren de insprekers ontevreden over de communicatie over het AZC. Zij zeiden slecht geïnformeerd te zijn en dat slechts een kleine groep omwonenden was uitgenodigd voor de inloopavond op 11 november en inwoners te weinig kans kregen om hun mening te geven. Vrijwel alle fractie van de gemeenteraad waren ook van mening dat de communicatie rond het AZC beter opgepakt moest worden en Gemeentebelangen riep het college op, het communicatietraject met spoed te verbeteren en de informatie over de komst van een AZC via social media en de krant voor de besluitvormende raadsvergadering op 28 november te publiceren.

Bij de commissievergadering maakte ook een woordvoerder van de Stichting Wijzer aan de Amstel gebruik van de gelegenheid om in te spreken. Deze gaf aan dat leerkrachten in de startblokken staan om de kinderen van het AZC te gaan begeleiden en les te geven. De ervaring die zij hebben met de kinderen van de opvang bij het Buurtnest zijn goed en zij hopen dat de kinderen van het AZC op eenzelfde wijze onderwijs mogen gaan volgen.

Geen AMV’s

In aanloop naar de raadsvergadering op 28 november is de wethouder nog eens in gesprek gegaan met het COA, mede vanwege de ongerustheid die diverse inwoners hadden uitgesproken over het aantal opvangplekken en de 60 AMV plekken. Dit resulteerde in een raadsbericht vanuit het college naar de gemeenteraad waarbij werd aangegeven dat het COA wil vasthouden aan 250 opvangplekken, echter zonder 60 plekken voor AMV’s. Naar aanleiding van dit bericht hadden Gemeentebelangen, VVD en DUS! voor de vergadering een amendement opgesteld waarmee het oorspronkelijke voorstel van 190 opvangplekken en 60 AMV plekken werd gewijzigd naar 250 ‘gewone’ opvangplekken.

De gemeenteraadsvergadering op 28 november begon met de inspraak van een viertal inwoners. Drie inwoners die nogmaals hun zorgen uitten over de opvanglocatie en ook een inspreekster die aangaf positief te staan tegenover de komst van een AZC en zich heel graag wil aanmelden om als vrijwilligster aan de slag te kunnen gaan bij het AZC. In het debat dat volgde gaven Gemeentebelangen, VVD en DUS! elk hun motivatie bij hun keuze voor 250 opvangplekken. Daarbij noemden zij o.a. dat meteen aantal van 250 opvangplekken deze locatie kan voldoen aan een mogelijk verhoogde opgave van de spreidingswet in februari 2026. In de commissievergadering had de wethouder reeds genoemd dat als de opgave voor de spreidingswet in de toekomst verhoogd gaat worden, hij bij het COA en de provinciale regietafel zou aangeven dat het aantal van 250 opvangplekken voor Uithoorn het maximum is. Om deze stelling te bekrachtigen dienden Gemeente-belangen en VVD een motie is voor maximaal 250 opvangplekken.

‘Gewone’ opvangplekken

De voornaamste reden voor de fracties om in te stemmen met 250 opvangplekken was de mogelijkheid om 250 ‘gewone’ opvangplekken zonder 60 plaatsen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Inwoners hadden hun zorgen geuit over de opvang van deze groep jonge asielzoekers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Zij gaven aan dat uit de statistieken blijkt dat deze groep vaker overlast veroorzaakt en dat een grote groep alleenstaande jongeren tot problemen zou kunnen leiden. Hoewel de opvang van 16 alleenstaande jongeren conform de opgave van de spreidingswet niet ter discussie stond voor de raadsleden waren zij van mening dat een aantal van 60 jongeren te veel was voor Uithoorn.

De PvdA vroeg in het debat aan de andere fracties of zij ook akkoord zouden willen gaan met 30 AMV plekken, maar het antwoord de wethouder daarop was dat dit voor het COA geen optie was. Het COA had aangegeven 60 AMV plekken te willen realiseren aan de Wiegerbruinlaan, maar als dat niet mogelijk was, dat er dan geen alleenstaande minderjarige jongeren naar Uithoorn zouden komen. De reden hiervan is dat deze groep specifieke begeleiding en extra zorg nodig heeft en dat dit bij een aantal van 30 plekken niet past in het rekenmodel van het COA.

Het CDA was kritisch op het voorstel en gaf aan vast te willen houden aan de 190 opvangplekken volgens de spreidingswet. Zij hadden daarvoor een amendement opgesteld. In dit amendement hadden zij ook de voorwaarden opgenomen om een vergunning voor 5 jaar af te geven en dan telkens te verlengen voor vijf jaar, tot maximaal 15 jaar. Wel kwam hier de voorwaarde bij dat als Amstelveen zou besluiten een AZC op te richten nabij de grens met Uithoorn, de Gemeente Uithoorn de vergunning zou moeten intrekken. Deze laatste twee voorwaarden behoorden volgens de wethouder echter wettelijk niet tot de mogelijkheden. Technisch bleek het amendement niet geheel te kloppen omdat de voorwaarde voor 190 opvangplekken niet werd vermeld, maar na een korte schorsing werd deze aangepast en kon deze in stemming worden gebracht. Dit amendement kreeg geen meerderheid van de stemmen en werd derhalve niet aangenomen.

Amendement

Het raadsvoorstel dat met amendement van Gemeentebelangen, VVD en DUS! werd aangenomen, hetgeen betekent dat er akkoord werd gegaan met de opvang van 250 asielzoekers voor een periode van 15 jaar aan de Wiegerbruinlaan in Uithoorn. Met dit besluit voldoet Uithoorn ruimschoots aan de opgave die volgens de spreidingswet wordt opgelegd en neemt Uithoorn haar maatschappelijke verantwoordelijk door mensen die gevlucht zijn op te nemen in onze gemeente en ontlast daarbij ook de andere gemeenten in ons land waar het aantal opvangplekken niet toereikend is. Bij dit onderwerp had het CDA tezamen met Groen Uithoorn ook nog een motie van teleurstelling ingediend omdat zij teleurgesteld waren over het proces in de zoektocht naar een locatie voor een AZC en de communicatie met de inwoners. De ander fracties hadden reeds aangegeven dat de communicatie naar inwoners inderdaad beter kan en goede communicatie een voorwaarde is om draagkracht bij de inwoners te creëren. Het proces in de zoektocht naar een locatie voor een AZC herkenden de andere fracties zich niet in het beeld dat het CDA schetste. Na beraad besloten CDA en Groen Uithoorn de motie aan te houden en niet in stemming te brengen.

Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het AZC zal het COA aan de slag gaan met de voorbereidingen. Te zijner tijd zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd en de verwachting is dat in 2026 de eerste vluchtelingen op deze locatie zullen worden opgevangen. De wethouder heeft toegezegd de raad en de inwoners goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het AZC.

Op de foto: Wiegerbruinlaan 8. Eigen foto.