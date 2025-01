Gemeentelijke subsidie isoleren koopwoning voor inwoners DRV

De Ronde Venen – De gemeentelijke isolatieaanpak is fors uitgebreid, want nog meer inwoners van De Ronde Venen kunnen nu hun koopwoning isoleren met een subsidie oplopend tot € 2.750,–. De subsidie is bestemd voor koopwoningen met een laag energielabel en een WOZ-waarde onder de NHG-grens. Andere huiseigenaren in de gemeente kunnen mogelijk meedoen met een collectieve inkoopactie om hun huis te isoleren en zo tegen een goede kwaliteit en prijsverhouding isolatiemaatregelen treffen. Deze maand ontvangen huiseigenaren een brief thuis met daarin isolatieopties voor hun woning.

Isolatiesubsidie

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “Vorig jaar begonnen we met de isolatiesubsidie voor inwoners uit de wijken Hofland, Proostdijland en Zuiderwaard-Westerheul. Daarvan hebben veel huiseigenaren gebruik gemaakt. De subsidie blijft ook in 2025 beschikbaar. Daarnaast kunnen nu nog meer huiseigenaren in de gemeente gebruikmaken van de isolatieactie. Dit komt doordat ook woningen in andere buurten nu aanspraak maken op deze subsidie. Dat is mooi, want het is prettig om een goed geïsoleerd huis te hebben. Denk aan vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas. Het verhoogt niet alleen het woonplezier, maar zorgt ook voor lagere energiekosten.”

Inwoners komen in aanmerking als zij een grondgebonden koopwoning hebben, gebouwd voor 1993 en met een WOZ-waarde onder de NHG-grens. Deze woning moet een energielabel van D of lager hebben of een onbekend label. De is bovenop de landelijke subsidie. Overige huiseigenaren die hun woning willen isoleren kunnen zich aanmelden voor een gezamenlijke inkoopactie. Door dit samen te doen, kunnen zij mogelijk profiteren van scherpe prijzen. Voor huiseigenaren die lid zijn van een Vereniging van Eigenaren heeft de overheid een aparte subsidie.

Om huiseigenaren zoveel mogelijk te ontzorgen werkt de gemeente samen met Winst uit je Woning. Zij geven advies en hebben lokale uitvoerders voor de isolatiemaatregelen al vooraf geselecteerd. Dat scheelt uitzoekwerk en dus tijd. Huiseigenaren die hun woning willen isoleren kunnen de postcodecheck doen op www.winstuitjewoning.nl en zich aanmelden voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer weten? De inlooppunten zijn dinsdag 21 januari van 13.00 tot 16.00 uur, Servicepunt Wilnis, Dorpstraat 28 in Wilnis. Woensdag 29 januari van 13.30 tot 16.00 uur, Stichting Samens, Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Woensdag 19 februari van 13.00 tot 16.00 uur, Buurtkamer Mijdrecht, Gosewijn van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. Woensdag 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur, Dienstencentrum De Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.

Foto is aangeleverd.