Gemeentebelangen maakt kennis met jongerenwerk ‘PerMens’

Uithoorn – Afgelopen maand hebben de raadsleden Ted Verdegaal, Piet ten Brink en Corry Feitsma van de fractie Gemeentebelangen een werkbezoek gebracht aan ‘PerMens’.

In de Coudenhoveflat 1A werden zij hartelijk ontvangen door Marwan Fennich en Abdelhamid Ait Rkia. Beide heren vertelden enthousiast over hun werkzaamheden in de wijk Zijdelwaard. Zij bieden jongeren ondersteuning bij het zoeken naar werk en bij eventuele schuld-en armoedeproblemen. Er werd gesproken over de bevindingen in de wijk, de samenwerking met de gemeente en hun plannen voor de komende tijd.

Beide jongerenwerkers hebben regelmatig contact met de wijk of jeugdagent en met de betrokken gemeenteambtenaren.

In samenwerking met de gemeente worden de jongeren sport- en zaalactiviteiten aangeboden in MFA De Scheg, de Brede School en in ’t Buurtnest.

Jongeren hebben behoefte aan een hangplek! De container bij het viaduct, aldus Marwan, vinden zij niet de meest geschikte plek.

Marwan en Abdelhamid geven aan dat voor een goed contact met de meiden in de wijk een ‘meidenveldwerker’ een goede aanvulling kan zijn. In de ons omringende gemeenten heeft men daar goede ervaring mee, aldus de heren.

Gemeentebelangen kreeg een indrukwekkend kijkje achter de schermen en is onder de indruk van het enthousiasme waarmee Marwan en Abdelhamid zich dagelijks inzetten voor het jongerenwerk in Uithoorn en De Kwakel.