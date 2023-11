Gemeente verbolgen over uitstel krimp Schiphol

Aalsmeer – Ronduit teleurstellend dat het kabinet haar voornemen en beloften aan de omwonenden van Schiphol over krimp van de luchthaven geen gestand doet. De leefbaarheid, de bescherming tegen geluidsoverlast, de bescherming tegen de gevaren voor de gezondheid van de inwoners van Aalsmeer en andere omwonenden lijken daarmee op het tweede of derde plan te staan. De relaties tussen de VS en de Europese Unie staan op dit moment op een kennelijk hoger plan.

Het is de eerste reactie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer op het nieuws dat minister Harbers de krimpplannen voor luchthaven Schiphol in de ijskast zet. “Voor de zoveelste keer voelt het alsof we blij zijn gemaakt met een dode mus”, zegt portefeuillehouder Schipholzaken burgemeester Gido Oude Kotte. “Wij zeggen in verband met het Schipholdossier bij alle positieve dingen die zich aankondigen: ‘eerst zien, dan geloven’. Nu blijkt maar weer eens dat dat niet voor niets is. Opnieuw lijkt een belofte niet te worden waargemaakt. De gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze gemeente zijn blijkbaar niet voldoende waard”.

Stevig gezamenlijk geluid van afkeuring

De gemeente zet in op een stevig geluid van afkeuring van deze nieuwe ontwikkeling. “We gaan nu met de gemeenteraad en bewonersgroepen bekijken hoe we in deze nieuwe werkelijkheid samen kunnen optrekken”, zegt de burgemeester. “Het kan echt niet dat de geluiden en initiatieven die in onze samenleving inmiddels schreeuwen om minder vluchten op Schiphol, met een pennenstreek aan de kant worden geschoven om de complexe relatie met Europa en de Verenigde Staten niet te belasten. De gezondheid van onze inwoners en leefbaarheid van Aalsmeer hoort bij het kabinet op de eerste plaats te staan”.