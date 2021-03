Gemeente verbetert verkeersveiligheid op kruising Ruwelspad

De Ronde Venen – De kruising Ruwelspad/Nieuwe Amsterdamseweg wordt verkeersveiliger gemaakt. Er komt een vrijliggend fietspad zodat fietsers zich niet meer voor de auto’s hoeven op te stellen. De werkzaamheden zijn maandag 15 maart begonnen. In november vorig jaar is een meisje op het kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Zij hield gelukkig alleen enkele lichte verwondingen over aan het ongeval. Na het ongeluk maakte haar moeder Josine van Asch-Van Wijck zich samen met Kristien Siemens hard voor aanpassing van het kruispunt. Zij vonden wethouder Alberta Schuurs (Verkeer) direct aan hun zijde

Verkeersveiligheid verbeteren

Wethouder Alberta Schuurs is blij dat snel een oplossing is gevonden om de verkeersveiligheid op de kruising te verbeteren. ,,De doorlooptijd van dit soort onderwerpen bij de gemeente is vaak wat langer. We zagen in dit geval echter mogelijkheden om de situatie snel te verbeteren, er is ruimte om een fietspad aan te leggen zodat fietsers veiliger van het kruispunt gebruik kunnen maken.’’

Ook de initiatiefnemers zijn blij met het resultaat: ,,Dat we nu al hier staan, hadden we gehoopt, maar niet verwacht. Zo krijgt het vervelende ongeval toch een mooie afsluiting. We zijn blij dat de wethouder dit zo serieus heeft opgepakt’’.

Werkzaamheden van start

Maandag 15 maart begonnen de werkzaamheden met de kap van een boom bij het kruispunt. Voor de bomenrij langs de Nieuwe Amsterdamseweg stond al groot onderhoud gepland. ,,Daarna gaan wij aan de slag’’, zegt Marcel Fouchier van aannemersbedrijf Fokker-Oomen dat de werkzaamheden uitvoert. ,,We leggen een vrijliggend fietspad aan, zodat fietsers zich niet meer voor de auto’s hoeven op te stellen. De werkzaamheden nemen zo’n 2 weken in beslag.’’

Fotobijschrift: Vlnr: Kristien Simons, Josine van Asch-Van Wijck, wethouder Alberta Schuurs en Marcel Fouchier op het kruispunt dat de komende weken verkeersveiliger wordt gemaakt.