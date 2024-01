Gemeente Uithoorn organiseert bewonersbijeenkomst over Schiphol￼

Uithoorn – Schiphol is en blijft een onderwerp dat de gemoederen binnen de Uithoorn en De Kwakel bezighoudt. Daarom organiseert de gemeente een bijeenkomst over het onderwerp. Het doel van deze bijeenkomst? Vragen van inwoners over luchtvaart en Schiphol beantwoorden. En vooral in gesprek gaan over wat er nu speelt en wat inwoners daarbij van de gemeente verwachten.

Wethouder Hoekstra: ‘Er speelt de laatste tijd heel veel als het gaat om Schiphol. Denk aan de krimpplannen van het kabinet, de natuurvergunning, de nadeelcompensatie en het onderhoud van de Kaagbaan vanaf medio februari. Allemaal zaken die het leven van onze inwoners raken. We kunnen ons dan ook voorstellen dat er veel vragen leven. Die willen we tijdens de bijeenkomst beantwoorden. Daarom roepen we inwoners op om hun vraag met ons te delen. Dat kan uiterlijk 29 januari via de pagina Bewonersbijeenkomst Schiphol op de website www.uithoorndenktmee.nl.’

Antwoorden

Om de vragen te beantwoorden zijn er naast de gemeente vertegenwoordigers van Schiphol, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de bijeenkomst aanwezig. Wethouder Hoekstra: ‘Om precies te zijn komen Ruud Sondag (CEO Schiphol), Michiel van Dorst (CEO LVNL) en Heleen Groot (Directeur Programma Omgeving Luchthaven Schiphol (POLS) bij het ministerie). Niet de minsten. Zij kunnen als geen ander vragen die leven beantwoorden. Als gemeente zijn we weliswaar heel betrokken bij het onderwerp, maar we staan niet aan het roer. Deze partijen wel.’ Tot slot is ook onderzoeksbureau To70 aanwezig om waar nodig aanvullende informatie te delen.

De gemeente wil tijdens de bijeenkomst ook in gesprek over wat inwoners belangrijk vinden en verwachten. Wethouder Hoekstra: ‘Hoe kijken zij bijvoorbeeld tegen de krimp aan? En: wat vinden zij belangrijk voor de inzet van de gemeente?’ Bij dit laatste plaatst wethouder Hoekstra direct een kanttekening: ‘We moeten wel realistisch zijn over wat wij als gemeente kunnen. We kunnen niet de wet- en regelgeving aanpassen of de operatie van Schiphol wijzigen. Maar we kunnen wel het geluid van onze inwoners laten horen op verschillende manieren.’ Tijdens de bijeenkomst vertelt de gemeente daarom ook wat zij doet en wat dat heeft opgeleverd. Ook de Raadswerkgroep is aanwezig. Hoekstra: ‘Wat mij betreft een mooi startpunt voor een gesprek over de toekomstige inzet.’

De bewonersbijeenkomst over Schiphol is op 6 februari aanstaande van 19.30 tot 22:00 uur in de Thamerkerk. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op www.uithoorndenktmee.nl onder het project Bewonersbijeenkomst Schiphol. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!