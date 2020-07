Gemeente Uithoorn grijpt in!

Uithoorn – U kent ze vast wel; de grote tamme loopeenden bij de sloot rond de Admiraal van Ghentlaan en de Johan de Wittlaan in Uithoorn. De eenden zijn herkenbaar aan de rode wratten op hun kop. Ze worden Muskuseenden of ook wel Kaapse eenden genoemd. De laatste tijd ontvangen zowel de gemeente als de dierenambulance steeds meer meldingen over deze eenden. Het spreekwoord zegt het al, een vreemd exemplaar in de groep. Dit geldt ook voor deze Muskuseenden. Muskuseenden zijn een uitheemse diersoort. Dat betekent dat ze in Nederland niet thuishoren in de vrije natuur. De eenden hebben hierdoor vrijwel geen natuurlijke vijanden. De populatie groeit hierdoor enorm en ze hebben ook meerdere nesten per jaar. Omdat alle eenden allemaal familie van elkaar zijn, ontstaat er helaas veel inteelt. Hierdoor worden de dieren steeds zwakker en gevoeliger voor ziekten. Dit laatste heeft de gemeente vooral gemerkt tijdens de laatste warme zomers. Door botulisme worden de dieren ziek en wordt er zowel door de gemeente als de dierenambulance jaarlijks veel zieke en dode eenden opgevangen of verwijderd. Daarnaast poepen de eenden enorm veel en overal; bij de sloot, op de stoep, op straat en zelfs ín de tuinen. Hoe ze op deze plek in Uithoorn terecht zijn is onbekend. Wel is bekend dat de bewoners in de omgeving er last van hebben.

Vang-actie en opvang

Het aantal meldingen vanuit de omgeving is de laatste twee jaar toegenomen, bij bewoners uit de omgeving, de dierenambulance en de omgevingsdienst. Kortom, tijd om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de eenden een gezonde en leefbare woonplek krijgen. Op dinsdag 30 juni heeft er een grote vang actie plaatsgevonden door de dierenambulance en zijn alle eenden naar een vogelopvang in Drenthe gebracht. De gemeente hoopt dat er nu weer inheemse dieren en eenden terugkomen. Verder zijn er nog een aantal locaties waar de Muskuseenden zitten; de Thamerlaan, Thorbeckenlaan en In het Rond. Het betreft hier enkele eenden en deze mogen voorlopig blijven. Ze worden scherp in de gaten gehouden en mocht deze populatie groeien zal de gemeente samen met de dierenambulance in actie komen.

Ziet u een zieke eend? Geef dit door aan de dierenambulance 06-53315557. Dode eenden kunt u melden via www.uithoorn.nl/melding.