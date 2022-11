Gemeente kleurt oranje tijdens Orange the World

De Ronde Venen – Geweld tegen vrouwen en meisjes zou niet meer mogen bestaan. Het is jammer dat een actie als Orange the World nodig is. Maar het is absoluut noodzakelijk. Want niet alleen geweld tegen vrouwen en meisjes, maar alle geweld is vreselijk en moet stoppen. Dat geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds een heel groot probleem is, maken de cijfers duidelijk. Bijna de helft van de vrouwen en de meisjes (45 procent) in Nederland krijgt ooit te maken met geweld. Wereldwijd gaat het om 1 op de 3 vrouwen en meisjes. Om aandacht te vragen voor dit probleem, heeft de VN 25 november uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Dan begint ook de 16-daagse campagne Orange the World, die ook in De Ronde Venen niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

Hotel Mijdrecht

Wie in die periode tussen Mijdrecht en Vinkeveen over de N201 rijdt, kan het oranje gekleurde Hotel Mijdrecht Marickenland haast niet ontgaan. En niet alleen voorbijgangers valt de felle verlichting op, blijkt uit de woorden van mede-eigenaar De Vries. “We doen al voor de derde keer mee. Soms vroegen gasten die tijdens de vorige campagnes incheckten waarom die oranje lichten aan waren. Als we het uitlegden, kregen we altijd positieve reacties.”

16 dagen

Orange the World begint 25 november en duurt tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Behalve Hotel Mijdrecht Marickenland kleuren nog drie plekken in de gemeente 16 dagen oranje als statement tegen het geweld tegen vrouwen. Bij het gemeentehuis in Mijdrecht wappert de vlag van Orange the World. Ook de karakteristieke plataan bij het oude Wilnisse raadhuis staat in een oranje licht.

Feka ICT

Een andere locatie is het pand van Feka ICT, dat ook op een opvallende plek staat. “We zitten in het voormalige pand van de woningcorporatie. Vanaf de rotonde bij de Industrieweg en de Veenweg zullen de oranje lampen zeker in het oog springen”, verwacht Jos Honig, één van de eigenaren.

Het is de eerste keer dat Feka ICT meedoet. “Net als veel andere Rondeveense ondernemers voel ik me sociaal betrokken”, zegt Honig. “Ik ben bijvoorbeeld actief in mijn eigen stichting GezinsBuddy. Vanuit die stichting komen we vaak in gezinnen waar vechtscheidingen en huiselijk geweld spelen. De veiligheid van vrouwen en kinderen gaat mij aan het hart. Het is schrijnend en het kan ook in jouw straat gebeuren. Zonder dat je het doorhebt. Dus ik vind het belangrijk om daartegen een statement te maken.”

Tenslotte kunnen inwoners tijdens de 16 actiedagen in elke kern stoeptegels tegenkomen met de leus ‘Stop geweld tegen vrouwen’.

Fotobijschrift: Wethouders Anja Vijselaar en Cees van Uden geven het startsein van Orange the World samen met Gerard de Vries van Hotel Mijdrecht Marickenland en Nienke Schut van de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen.