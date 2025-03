Gemeente en ondernemers starten recreatieseizoen

De Ronde Venen – Ondernemers en de gemeente De Ronde Venen hebben woensdag 5 maart het recreatie- en toerismeseizoen 2025 gestart.

Diverse ondernemers uit de regio die in de sector werken, kwamen samen in de Boei in Vinkeveen om meer te horen over de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Visie Recreatie en Toerisme 2025-2035, workshops te volgen en het seizoen officieel te openen.

De gemeente wil, als het over recreatie en toerisme gaat een goede balans tussen economie, ecologie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het is belangrijk dat recreatie en toerisme op een positieve manier bijdragen en dat de gemeente voor zowel inwoners als bezoekers het jaar rond aantrekkelijk is.

Burgemeester Maarten Divendal: “Het is mooi om te zien hoe de recreatie- en horecaondernemers elkaar weten te vinden. Elke ondernemer heeft zijn eigen belangen, maar gemeenschappelijk optrekken levert voor iedereen voordelen op. De visie op recreatie en toerisme is niet voor alles een oplossing maar legt duidelijke accenten. Tijdens de middag werd duidelijk dat ondernemers zich willen inzetten om van de uitvoering een succes te maken. Er zijn al concrete voorbeelden genoemd hoe De Ronde Venen voor zowel dagrecreanten als toeristen die langer willen verblijven aantrekkelijker kan worden. Hiervoor is goeie samenwerking tussen ondernemers en met de gemeente noodzakelijk. Deze middag is een goeie start van het toeristisch lente-en zomerseizoen.”

Burgemeester Maarten Divendal heet de ondernemers van harte welkom. Foto: aangeleverd.