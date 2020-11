Gemeente DRV presenteert 7 december de resultaten

Waar vinden inwoners zonnevelden en windmolens passend?

De Ronde Venen – Van 21 september tot 12 oktober hebben inwoners via de Zon en Wind kaart aangegeven welke gebieden zij geschikt vinden voor zonnevelden en windmolens. Ruim 1500 inwoners hebben de digitale kaart ingevuld. Tijdens een online sessie op 7 december legt gemeente De Ronde Venen de resultaten van de digitale kaart voor aan inwoners. Alle ingevulde kaarten vormen samen ‘vlekkenkaarten’. Op die ‘vlekkenkaarten’ is te zien welke gebieden door veel inwoners worden aangewezen als geschikte locatie voor zonnevelden en windmolens. En welke gebieden inwoners ongeschikt vinden. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/zonenwind.

Effecten

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer te zien. Denk aan grotere stormen, hittegolven, overstromingen. Daardoor ontstaan klimaatproblemen zoals stijging van de zeespiegel. Zonder dijken wordt het onmogelijk te wonen op land dat laag ligt. Landbouw op vruchtbare grond wordt moeilijker als het te koud of te heet wordt. Om klimaatverandering tegen te gaan zet gemeente De Ronde Venen, net als de rest van Nederland, stappen om CO2- uitstoot tegen te gaan. De gemeenteraad gaf in 2016 de aftrap van deze koers; ze namen de motie aan De Ronde Venen klimaatneutraal in 2040. Een belangrijke stap is eigen energie opwekken met windmolens of zonnevelden. Zo draagt de gemeente bij aan de landelijke klimaatopgave. Samen met inwoners onderzoekt de gemeente welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnevelden.

Inbreng van inwoners enorm belangrijk

Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “De doelstelling van de gemeente vraagt om te kiezen voor gebieden waar we duurzame energie kunnen opwekken. Het is een afweging tussen landschap, natuur en draagvlak. Voor deze ingrijpende keuzes willen we graag weten wat inwoners hiervan vinden. Zij wonen, recreëren en leven in het gebied. Daarom blijven we graag met u in gesprek over deze afwegingen.”

Tijdens een online sessie worden de resultaten van de Zon en Wind kaart gepresenteerd

Op 7 december presenteert de gemeente de uitkomsten van de Zon en Wind kaart aan inwoners en belangenvertegenwoordigers. Dit gebeurt tijdens een online bijeenkomst. Tijdens deze sessie geeft gemeente uitleg hoe deze resultaten in het verdere proces gebruikt worden. Samen met inwoners wordt er bekeken of er overeenkomsten zijn met de eerdere vragenlijst over randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens. Maar ook of inwoners een sterkere voorkeur hebben voor zonnevelden of juist windmolens. In het nieuwe jaar houdt de gemeente een 2e sessie. Tijdens deze vervolgsessie worden de voors en tegens van kansrijke gebieden besproken. De online sessie vindt plaats op maandag 7 december om 20.00 uur. Het programma duurt 1,5 uur. Aanmelden kan via www.derondevenen.nl/zonenwind. In het aanmeldformulier kunnen inwoners vragen stellen waarop ze graag antwoord willen hebben . Een dag voor de sessie ontvangt u een bevestigingsmail. In deze email staat ook de link om deel te nemen aan de online sessie. Geen email ontvangen? Neem dan telefonisch contact op via 0297 29 16 16. Of stuur een e-mail naar duurzaam@derondevenen.nl.