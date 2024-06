Gemeente De Ronde Venen organiseert succesvolle banenmarkt

De Ronde Venen – “In mijn land moeten mensen naar een baan zoeken. Hier worden ze aangeboden in het gemeentehuis. Voor werknemers is het interessant om te zien wat de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn. Ik vond het een geweldige ervaring”, zegt Habib Alshaibani, afkomstig uit Jemen.

Hij was een van de werkzoekenden die vorige week de door gemeente georganiseerde banenmarkt bezocht. Op deze tweede banenmarkt dit jaar presenteerden 22 bedrijven zich in kraampjes aan werkzoekenden.

Alshaibani – die wel Nederlands spreekt, maar in het Engels beter uit de voeten kan – heeft verschillende werkgevers gesproken. Voor zijn vrouw en haar vriendinnen heeft hij contact gelegd met kledingproducent The Sew Crew. Voor zichzelf is hij het meest geïnteresseerd in Johnson. “Het is een goed bedrijf met banen voor mensen met verschillende vaardigheden. Ik heb een diploma in marketingmanagement en een masterdiploma in bedrijfskunde. Misschien kan ik op HR werken, maar project-engineer of operator is ook mogelijk. Als ik mijn inburgeringsexamen heb gehaald, neem ik contact op met Johnson.”

Informeel

Volgens Sandra van Reeden, medewerker personeelszaken bij Van Walraven, schuilt de kracht van de banenmarkt in de informele opzet. “Voor sommige mensen is solliciteren een drempel. Dat maakt het moeilijker voor ze om in contact te komen met werkgevers. Nu hebben ze in een ontspannen sfeer face to face contact.

Diversiteit

De wethouder is tevreden over het verloop van de banenmarkt. “Er zijn nog steeds veel werkgevers die enthousiast zijn en graag op de banenmarktwillen staan, zelfs iets meer dan de vorige keer. Het is ook heel laagdrempelig en zeg nou zelf, hoeveel moeite moet je als werkgever doen om de juiste werknemers te zoeken en hier staan er tientallen bij je stand. Tevens was er meer diversiteit in de bedrijven die zich presenteerden. Voor werkzoekenden is het prettig als er zo veel uiteenlopende werkgevers bij elkaar staan. De rol van intermediair tussen bedrijven en werkzoekenden willen we blijven vervullen”, zegt Vijselaar. Ze kondigt aan dat de volgende banenmarkt in september of oktober is.

