Gemeente De Ronde Venen laat vuilnis staan

De Ronde Venen – Eens in de veertien dagen je vuilcontainer legen is in de zomer met deze temperaturen al erg weinig, maar als dan je vuilcontainer op de vaste dag dan ook nog eens niet wordt opgehaald, word je helemaal niet blij.

Dit overkwam een twintigtal bewoners van de Adelricusstraat en Nicolaas van der Steenstraat in Mijdrecht. Hele rijen met bomvolle grijzen containers bleven woensdag vol staan. Donderdag direct gemeld bij de gemeente, per telefoon en per mail. Alle melders kregen per telefoon of per mail te horen: ” laat de containers staan, voor het weekend worden ze opgehaald. Maar niets was minder waar. Vrijdagavond stonden ze er nog.

Met temperaturen tussen de 25 en 30 graden gaan die overvolle containers lekker meuren. Onze redactie werd ingelicht en wij namen contact op met de verantwoordelijk wethouder, tenminste dat probeerde we, maar helaas.

Wethouder Rein Kroon lichte wethouder Kiki Hagen in, zij nam de portefeuille waar van Marja Becker, die op vakantie is. Maar wethouder Kiki Hagen is blijkbaar ook op vakantie want zij reageert nergens op. Niet op telefoon en niet op whatsapp. Het is nu zaterdagavond. Ze staan er nog…