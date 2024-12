Gemeente De Ronde Venen, De Fietsersbond, boa’s en de politie slaan handen ineen met fietsverlichtingsacties

De Ronde Venen – In het donker en bij slecht zicht is het verplicht verlichting te voeren. We weten het allemaal, maar tóch hebben niet alle fietsers hun verlichting AAN. Om alle fietsers hieraan te herinneren én een beetje op weg te helpen, hield de gemeente 3 avonden fietsverlichtingsacties. Fietsers zonder verlichting werden hier door de boa’s op gewezen en deelden waar nodig lampjes uit. Fietsers waarbij de verlichting AAN was, kregen een AAN-sleutelhanger. Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Speciaal daarvoor is de overheidscampagne ‘AAN in het donker’.

3 succesvolle fietsverlichtingsacties

Medewerkers van afdeling Verkeer van gemeente De Ronde Venen, vrijwilligers van Fietsersbond De Ronde Venen, boa’s, de politie en wethouder Anja Vijselaar voerden 3 fietsverlichtingsacties uit. Op woensdag 4 december werd in Vinkeveen afgetrapt. Op donderdag 12 december was Mijdrecht aan de beurt. Op donderdag 19 december werd de reeks acties in Abcoude afgesloten. In totaal deelden zij meer dan 100 (voor én achter) -lichtjes uit. Bij meer dan 170 mensen was de verlichting aan en werd de AAN-sleutelhanger overhandigd.

Wist je dat?

Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar vooral zodat automobilisten je zien?

In de 4 grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) fietsers gemiddeld minder vaak licht aan hebben dan in andere steden? Ook gebeurt dit minder vaak volgens de regels.

Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben dan ouderen?

Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet kunt zien aankomen.

5% van de fietsers in het donker een fietsongeluk heeft gehad?

15% tijdens het fietsen in het donker bijna is aangereden?

80% van de fietsers beschikt over vaste verlichting voor en achter?

37% van de fietsers aangeeft dat losse lampjes niet goed werken?

36% van de fietsers niet weet hoe zij zelf een kapotte fietslamp kunnen repareren?

Foto: aangeleverd