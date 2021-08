Gemaaid gras wordt niet opgeruimd door de gemeente

De Ronde Venen – Het beleid om gemaaid gras te laten liggen op gemeentelijke gazons wijzigt niet. Dat antwoordt het burgemeester en wethouders college op vragen van de Seniorenpartij. Alleen op plaatsen waar gemaaid gras tot problemen kan leiden wordt het weggehaald. Het standaard verwijderen van gemaaid gras zou de gemeenschap jaarlijks 2 ton kosten. Wethouder Cees van Uden (D66) kan zich voorstellen dat gemaaid gras dat blijft liggen vragen oproept bij inwoners “Ik krijg regelmatig de opmerking dat het er niet netjes uitziet. Ook zijn er zorgen dat het gras de sloten of riolering verstopt. Onze ervaring is dat dit nauwelijks gebeurt. Op plaatsen waar veel gras in de sloot of het riool terecht dreigt te komen, blazen we dit weer terug op het gazon of sturen we een veegwagen langs. Het standaard opruimen van gemaaid gras zou de gemeente jaarlijks een flink bedrag kosten. Het laten liggen van gemaaid gras leidt niet tot problemen en na een paar weken is het nauwelijks meer te zien, aldus de wethouder

Beleid al 20 jaar hetzelfde

“De gemeente hanteert al ruim 20 jaar het beleid om het gemaaide gras te laten liggen. Omdat gazons intensief worden gemaaid, is het maaisel veelal kort en valt het nauwelijks op. Het laten liggen heeft tevens als voordeel dat de gazons niet jaarlijks hoeven te worden bemest. De afgelopen maanden zorgde het weer voor een bijzondere situatie. Door het extreem natte voorjaar raakten veel gazons verzadigd waardoor maaimachines sporen zouden achterlaten. Daardoor konden sommige stroken niet goed bereikt worden. Nu het warmer is, groeit het gras juist erg hard waardoor het langer is tussen de verschillende maaibeurten.

Maaien van bermen

Voor het maaien van bermen geldt een iets ander maaibeleid. Deze worden minder vaak gemaaid. In veel bermen bloeien kruiden als fluitenkruid en koolzaad. Dit laat de gemeente zoveel mogelijk staan, zodat insecten hiervan kunnen genieten. Tijdens de eerste maaibeurt die plaatsvindt maait de gemeente bermen met een maaibreedte van 1,5 meter aan beide zijden van de weg. Tijdens de tweede maaibeurt in september wordt de hele berm gedaan. In verband met de verkeersveiligheid worden kruisingen drie keer per jaar gemaaid over de hele breedte”.