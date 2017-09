Gelijk volle tent bij start Feestweek

Aalsmeer – Met een tentdienst, georganiseerd door zes Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken, is afgelopen zondag 3 september de Feestweek van start gegaan. Gelijk ‘volle bak’, want de dienst met thema ‘Zie je mij’ trok liefst 1.200 bezoekers. Alle stoelen waren bezet. De dienst met voorgangers van de verschillende kerken was levendig met veel (live)muziek. Op maandag 4 september opnieuw een ‘drukke boel’ in de tent. De sportavond van SPIE stond op het programma en natuurlijk willen alle teams een mooie startplek tijdens de Pramenrace aanstaande zaterdag 9 september.

Filmfestival en Aalsmeer Live

Vandaag, dinsdag 5 september, is ook nu reeds een ‘succes nummer’. Het nostalgisch filmfestival is voor de avond volledig uitverkocht, de snelle beslissers kunnen nog een stoel bemachtigen voor de middagvoorstelling (aanvang is 14.00 uur). Woensdag 6 september krijgen de jeugdige inwoners een leuke (gratis) middag aangeboden met de Sprookjesboom in concert en een optreden van Mylene en Rosanne. De kindermiddag is van 14.00 tot 16.00 uur. Woensdagavond is het podium voor muzikanten uit Aalsmeer en omgeving. Vrienden van Aalsmeer Live biedt optredens van de bands Jamento, GRLBND (met de Aalsmeerse Denise Kroes) en Never the Same. Tevens gaan de spots aan voor enkele gastmuzikanten. Aalsmeer Live is van 20.15 tot 00.00 uur.

Seniorenmiddag en After Sun Party

Op donderdag 7 september krijgen bewoners van Ons Tweede Thuis een gezellige dag aangeboden door de Stichting Dag van je Leven. Wie nog geen kaarten heeft gekocht voor de donderdagavond heeft pech. Uitverkocht! Zij die wel gaan feesten tijdens Praamplein Live gaan dit doen met de Marcel Fisser Band, Andre Hazes, 3 J’s, Maan, Thomas Berge en DJ Joost. Op vrijdag 8 september worden alle oudere inwoners uitgenodigd naar de feesttent op het Praamplein te komen. Voor hen ook een gratis middag met Ben Cramer en Nick Jefferson. De seniorenmiddag is van 14.00 tot 16.00 uur. Vrijdagavond trakteert de organisatie op een After Summer Party met opnieuw een groot aantal bekende zangers en artiesten in de tent. Broederliefde komt, evenals Ali B, The Originals en DJ Joost.

Pramenrace en Back to Après ski

Zaterdag 9 september is natuurlijk de dag van de Pramenrace. Eindpunt is het Praamplein voor alle deelnemers en in de tent gaat de prijsuitreiking plaatsvinden. Helemaal in the mood om verder te feesten, dan kan hoor. Back to the Apres Ski en de spots gaan aan voor Rene Froger, Q Music foute uur, Stef Ekkel, Mental Theo, John Mac. Raven en de Snollebollekes. Het avondprogramma begint op donderdag, vrijdag en zaterdag om 20.30 uur en duurt tot 01.00 uur. Meer informatie op www.feestweek.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl