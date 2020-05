Geen vuurwerk, Feestweek, braderie en Pramenrace!

Aalsmeer – Berg de Feestweek-muntjes maar weer op en laat de praam maar onder water liggen, niet nodig. Geen Feestweek en geen Pramenrace dit jaar! Ook de bruisende start van de maand september met de mooie vuurwerkshow Vuur en Licht kan van het ‘must go’-lijstje geschrapt worden, net als de braderie op de eerste zaterdag in het Centrum. De organisaties van deze vier evenementen hebben gezamenlijk, en in overleg met de gemeente, besloten om voor dit jaar (2020) een streep te zetten door deze altijd gezellige en goed bezochte evenementen.

Aalsmeerse bands tijdens de Feestweek 2019.

Uiteraard met pijn in het hart, want ook zij hadden ‘gewoon’ willen trakteren op leuke feestjes waar saamhorigheid onder de inwoners hoog tij viert. Helaas, het coronavirus heeft behoorlijk roet in het eten gegooid en zorgt voor lege agenda’s. Ook diverse andere activiteiten, waaronder de Junior Pramenrace en de Kunstroute, zijn geschrapt.

Foodplein tijdens braderie in Centrum 2019.

Het is niet anders, de gezondheid staat voor nu op de eerste plaats. Inmiddels zijn alle sponsors en vrijwilligers op de hoogte gesteld én uitgenodigd om in 2021 toch vooral wel te komen feesten in september. En dat word u/jij ook. Alle organisaties hopen graag volgend jaar velen als vanouds te mogen begroeten. En reken er maar op dat er gouden randjes aan de evenementen gegeven gaan worden. Iets om op te verheugen!

Veel bekijks en vrolijke deelnemers: Pramenrace 2019.

Het gezamenlijke persbericht van de Feestweek, SPIE, Vuur en Licht en Meer Aalsmeer is te lezen in de wekelijkse editie Aalsmeer van de Nieuwe Meerbode.