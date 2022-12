Geen sloepsteiger rond ‘scheve’ watertoren

Aalsmeer – Er komt voorlopig geen sloepensteiger rond de watertoren. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten naar aanleiding van een kleine scheefstand in de watertoren. “De scheefstand van de watertoren is nu zeker niet verontrustend”, zegt wethouder Dick Kuin. “Maar we gaan de situatie wel in de gaten houden met nieuwe metingen volgend jaar. We kunnen nu niet riskeren dat we rond de toren zaken gaan aanleggen die we misschien over een jaar, of over een paar jaar, weer weg moeten halen omdat de toren verder is verzakt.”

Ontwerpbestemmingsplan

Het herziene (aangepaste) ontwerpbestemmingsplan Waterfront ligt van 9 december 2022 tot 19 januari 2023 ter inzage in het Raadhuis. Het plan is deze periode ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Foto: Het nieuwe Waterfront bij de watertoren. Foto: Gemeente Aalsmeer