In de Nieuwe Meerbode van 29 april staat een artikel met als kop: ‘Inwoners organiseren zich om te komen tot ‘zonnepanelenpark Herenweg’. In dit artikel staat dat er op vrijdag 1 mei een vergadering is van de gemeenteraad over dit onderwerp. Dat klopt niet, er is op 1 mei geen raadsvergadering. Wanneer het onderwerp in de gemeenteraad wordt besproken is op dit moment nog niet bekend.