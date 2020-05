Geen lid? Toch trainen bij HVM

Mijdrecht – “Het is geweldig om de kinderen vandaag weer te zien hockeyen”, zegt Robert Hart, voorzitter van de technische commissie van de hockey vereniging Mijdrecht. “De trainingen zijn aangepast en ze hebben met elkaar een route uitgewerkt om de 1,5 meter afstand op het terrein te kunnen garanderen van aankomst tot vertrek.” Op het hockey complex aan het einde van de Proosdijstraat in Mijdrecht zijn vanaf het parkeerterrein routes uitgestippeld. Op de twee velden is volop beweging en vrolijkheid gaande onder toeziend oog van de hoofdtrainer en jeugdtrainers.

“De vereniging heeft zich geconformeerd aan alle gestelde protocollen en richtlijnen welke het RIVM, de KNHB en de gemeente stelt aan de herstart van de trainingen. Het verloop gaat dusdanig gestructureerd”, aldus Robert “dat we het aandurven om de poorten ook open te gaan stellen voor kinderen uit de gemeente van buiten de vereniging, zoals de overheid en gemeente graag ziet”. De capaciteit is niet onbeperkt, maar er is ruimte. Kinderen, die het sporten met een bal en een stick willen komen ervaren zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven. In overleg zal gekeken worden per aangemeld kind op welk tijdstip hij of zij wekelijks kan komen meedoen.

Het aanmelden kan via de website van de vereniging (www.hvmijdrecht.nl) via de knop ‘proeftrainen’.