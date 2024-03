Geen BeNe League finale voor Green Park handbal

Aalsmeer – Het is de handbalheren van Green Park Aalsmeer niet gelukt om de finale te bereiken in de BeNe League. Zaterdag 23 maart was de thuiswedstrijd tegen Achilles Bocholt en het vele publiek in De Bloemhof kreeg een bijzonder spannende wedstrijd voorgeschoteld. De Belgische handballers gingen voortvarend van start en hier had Aalsmeer even geen antwoord op. Mede door een wijziging qua verdediging kwam Green Park terug en toonde zich een geduchte tegenstander en met een viertal doelpunten achter elkaar door Vaidas Trainavicius was de strijd weer helemaal opgelaaid. De spanning steeg verder na de aansluitingstreffer (23-24) door Donny Vink. Maar Achilles Bocholt gaf zich natuurlijk niet gewonnen en wist doelman René de Knegt nog meerdere malen te passeren. Aalsmeer bleef op de voet volgen qua scoren, maar moest uiteindelijk in het Belgische team haar meerdere erkennen. Eindstand: 27-29.

De return was de volgende dag, zondag 24 maart, in Boccholt. Ook tijdens deze voor Green Park uitwedstrijd waren de teams aan elkaar gewaagd en werd over en weer gescoord. De rust gingen de teams in met 16-13, een kleine voorsprong voor de meervoudig winnaar van de BeNe League. Het tweede deel eenzelfde beeld. Aalsmeer dat uitstekend spel liet zien, prachtige doelpunten wist te verzilveren, maar ook Achilles Bocholt bleef scherp en liet zich niet passeren. Opnieuw een nipt verlies voor Green Park (eindstand: 37-36) en dus geen BeNe League finale op 7 april. Deze gaat gespeeld worden door twee Belgische teams. HC Visé was zaterdag en zondag de tegenstander van Limburg Lions. De eerste wedstrijd in Sittard pakte de Limburgers met één punt meer (26-25) de winst, maar de volgende dag was het Visé dat in thuisstad Wezet de wedstrijd wist te winnen en wel met twee punten verschil (30-28).

Bekerfinale in Almere

Het vizier bij Green Park Handbal is nu gericht op de landstitel. De strijd om de beker is aanstaande zaterdag 30 maart en gaat tussen Aalsmeer en Bevo Hc uit Panningen. De finalewedstrijd vindt plaats in topsportcentrum Almere en begint om 16.00 uur. Er zijn nog tickets te koop!

Foto’s: www.kicksfotos.nl