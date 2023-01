Gedichtenavond in Bacchus: Voordragen is een kunst

Aalsmeer – De één doet het met verve, de ander is een beetje zenuwachtig. Gedichten schrijven betekent niet per se dat je ze ook graag voordraagt. Maar de deelnemers aan KCA’s Gedichtendag ‘moeten’ dat wel doen en ook nog op het podium met publiek voor zich, in het knusse culturele café Bacchus.

Ondanks, of dankzij de kleine beetjes spanning bij de dichters werd het donderdag 26 januari een mooie avond vol poëzie. Het mooiste van gedichten (en hun voordragers) is dat je ziet dat iedereen zo verschillend is. Maar we hebben wel gemeen dat we allemaal mens zijn en die houdt van vriendschap. Dat was het thema van deze Gedichtendag.

Meer in de Nieuwe Meerbode van donderdag 2 februari.

Tekst en foto’s: Joke van der Zee