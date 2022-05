Gebroeders Harte dammen honderd jaar !

Regio – Vrijdagavond werd als afsluiting van het seizoen de jaarvergadering van damclub Kunst en Genoegen gehouden. Deze werd onderbroken door de heer Kruijswijk van de KNDB die hulde wilde brengen aan een uniek lustrum. Jos en Kees Harte zijn ieder 50 jaar lid van de dambond en van hun geliefde clubje K&G. Naast de warme woorden, kregen zij een fraai ingelijste oorkonde overhandigd namens de dambond en werden van een ruiker voorzien namens K&G. Samen hebben Jos en Kees ieder een half jaar van hun leven achter het dambord gezeten en dat doen ze nog met veel plezier. Hun onderlinge resultaat werd geschat op 50 %, vaak remise, maar als de een won dan won de ander al snel de andere partij. Mede door hun inbreng is de club op de been gebleven, tijdens de vergadering werd uitgesproken om minimaal het 100 jarig bestaan van K&G te gaan halen. Na de vergadering sloten ook de ega’s van de dammers aan, samen met nestor Leo Hoogervorst, 73 jaar lid, stonden zij garant voor een gezellige afluiting van het seizoen. De damschijven werden vervangen door bingo balletjes en het bleef nog lang onrustig in het clublokaal van ‘t Fort De Kwakel.