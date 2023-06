Gastles energiecoach bij OBS Samen Een

Aalsmeer – Al bijna een jaar is een team van twaalf vrijwillige energiecoaches actief in Aalsmeer en Kudelstaart. Iedereen in Aalsmeer kan (gratis) een afspraak maken met een energiecoach voor een bespaargesprek. Één van deze coaches, Mark van Dijk, ging langs bij groep 5 van OBS Samen Een. In het kader van het thema ‘bouwen’ gaf hij een gastles over energie besparen. Tijdens de les heeft Mark de kinderen verteld hoe ze zelf thuis energie kunnen besparen. Hij gaf uitleg over een aantal grotere maatregelen, zoals isoleren, dubbel glas en ventileren. En hij liet voorbeelden zien van kleine energiebesparende producten, zoals LED-lampen, tochtstrips en een waterbesparende douchekop. Want ook met deze kleine maatregelen en door dingen net even iets anders te doen, kan al veel energie bespaard worden. De kinderen waren enthousiast en gaan de tips thuis uitproberen.

Bespaargesprekken

Energiecoaches voeren bespaargesprekken bij inwoners thuis. Samen wordt gekeken waar en hoe energie bespaard kan worden. Naast de bespaargesprekken bij mensen thuis, staan de energiecoaches ook open voor andere manieren om mensen in Aalsmeer te helpen met energiebesparing. Afgelopen voorjaar waren een aantal coaches bijvoorbeeld betrokken bij een energieproject in en rondom Buurthuis Hornmeer. En sinds kort zijn ook kinderen toegevoegd aan hun ‘publiek’. Ook benieuwd naar waar en hoe u in uw woning energie kunt besparen? Maak dan een afspraak met één van de Aalsmeerse energiecoaches via www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer.