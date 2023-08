G-tennis buddytoernooi bij TV Kudelstaart

Kudelstaart – Zaterdagmiddag 26 augustus wordt bij Tennisvereniging Kudelstaart weer een gezellig G-tennis buddytoernooitje georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio. Dit is inmiddels een traditie tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen van de Kudelstaartse tennisvereniging en ook dit jaar zijn de voorbereidingen alweer gestart. Tennis moet tenslotte voor iedereen mogelijk zijn. Er wordt in poules gespeeld en de wedstrijden duren maximaal een kwartiertje.

Ervaring met tennis is niet nodig. Al heb je nog niet eerder een tennisracket in je handen gehad, dan nog kun je meedoen. En er wordt flexibel omgegaan met de puntentelling. Het gaat vooral om de gezelligheid. Je kunt samen met een dubbelpartner komen, zoals je vader, moeder, oom, tante, broer, zus of vriend. Maar de vereniging kan ook een sportieve buddy regelen die deze middag met je tennist. Het buddytoernooi start om 14.30 uur met een inloop en wordt afgesloten met een overheerlijke pizza.

Aanmelden

Er zijn nog wat plekjes voor enthousiastelingen die willen mee willen doen met het tennistoernooi, dus meld je vooral aan. Wacht er echter niet te lang mee in verband met de voorbereidingen. Aanmelden kan via telefoonnummer 06-17752867.

Foto: Vooral blije gezichten bij het buddytoernooi. Foto: Koos Paehlig