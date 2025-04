FUNdag hockeyvereniging Mijdrecht groot succes

Mijdrecht – Vrijdag 11 april was het weer zover, de jaarlijkse hockey FUNdag voor de jongste jeugd van hockeyvereniging Mijdrecht (HVM). De FUNdag is een open hockey training waar hockey, fun, nieuwe technieken en spelvormen centraal staan. Iedereen is welkom op de FUN dag, ook als je niet op hockey zit. In kleine groepjes met zowel hockeyers als niet hockeyers is er geknots-hockeyd, gemikt op een schietschijf, de tip-inn geoefend, flessenhockey gespeeld en een hindernisestafette gedaan. Ruim 40 nieuwe kinderen deden afgelopen vrijdag mee aan de FUN dag. Na afloop was er nog een ijsje en een broodje knakworst voor alle deelnemende kinderen.

Heb je de FUNdag van HVM gemist? Geen probleem, meld je aan via de website voor drie gratis proeftrainingen en kom kijken hoe leuk hockey is. Schrijf je je in de maand april of mei in als nieuw lid van onze club, dan mag je dit seizoen gratis meetrainen. Een perfecte kans om jouw hockeyskills te ontwikkelen en nieuwe vrienden te maken. Meer informatie: www.hvmijdrecht.nl.

Op de foto: De FUNdag bij HVM was een groot succes. Foto: aangeleverd.