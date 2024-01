Fruitbomen enten en cursus snoeien op Historische Tuin

Aalsmeer – De start van het nieuwe jaar is een goed moment om de tuinvaardigheden bij te spijkeren. In de Historische Tuin Aalsmeer kan dit de komende tijd door het volgen van een workshop fruitbomen enten of een snoeicursus.

Fruitbomen enten

Zaterdag 27 januari wordt de jaarlijkse workshop fruitbomen enten gehouden. Deskundigen van de Tuin laten deze middag zien hoe appels en peren worden geënt. Na een deel met uitleg en instructies gaan de deelnemers onder begeleiding zelf aan de slag. Er wordt gestart met het gereedschap. Het slijpen van de messen krijgt de nodige aandacht tijdens de workshop. Dit precieze werkje blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht. Voor iedere cursist zijn er voldoende onderstammen aanwezig.

Deelnemers hebben ook de mogelijkheid om tijdens de workshop hun bestaande appel- of perenboom te enten. Dit kan nuttig zijn als de boom in een matige of slechte conditie verkeert. Neem in dat geval meerdere takken van éénjarig gegroeid hout mee naar de workshop. Met een beetje geluk gaat u huiswaarts met een zelf geënte appel- of perenboom.

De workshop start zaterdag 27 januari om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Deelnamekosten zijn € 16,50 p.p. inclusief koffie/thee.

Snoeicursus

Ook de jaarlijkse snoeicursus van de Historische Tuin staat binnenkort weer op het programma. Gezien de grote belangstelling vorig jaar zijn er zowel in februari als maart snoeicursussen gepland en ook hiervoor is inschrijven nu mogelijk. De cursus is het ideale moment om kennis op te doen over het snoeien van bomen en struiken, zoals rozen en hortensia’s. Ook hier begint de middag met de theorie, waarbij het onder andere gaat over hoe én wanneer te snoeien. Aansluitend kunnen de cursisten hun opgedane kennis direct in de praktijk brengen en onder begeleiding oefenen.

Een snoeicursus volgen kan op zaterdag 10 februari of zaterdag 2 maart. De aanvangstijd is beide dagen om 13.30 uur en de eindtijd circa 16 uur. De prijs is € 16,50 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding snoeien.

Aanmelden

Inschrijven voor zowel de workshop fruitbomen enten als de snoeicursussen kan op www.historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/agenda/ via de link bij de activiteit van uw keuze. Museum Historische Tuin bevindt zich aan het Praamplein in het Centrum.