Frisse start in volle zaal voor Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Zondag 15 januari gaf Aalsmeers Harmonie het eerste concert van 2023, met als thema: Een frisse start. Niet alleen een begin van een nieuw jaar, maar ook een nieuw begin voor het orkest. Dit was namelijk het laatste concert onder leiding van dirigent Maron Teerds. Na 18 jaar nam hij afscheid van Aalsmeers Harmonie.

In een volle Doopsgezinde Kerk heette voorzitter Dirk de Vries iedereen welkom. Daarna opende Aalsmeers Harmonie het concert met A new beginning, een toepasselijk nummer voor dit concert. Tussen de stukken door werden er herinneringen opgehaald aan alle concerten, optredens en projecten met Maron. Daarnaast draaide er een fotopresentatie met mooie en bijzondere foto’s. Op het programma stond lichte muziek waaronder A new world in beat, Hooray for Hollywood, Pomp and Circumstance, The Freeworld Fantasy en Feeling good (van Micheal Bublé).

Nieuwe dirigent

Als afsluiting speelde Aalsmeers Harmonie Holyrood Quick March, een mars die exact even oud is als de vereniging: 110 jaar. Halverwege het nummer gaf Maron het stokje over aan de nieuwe dirigent Michel de Haas. Daarna werd er uitgebreid afscheid genomen van Maron, met mooie woorden, bloemen en een Aalsmeers cadeaupakket. Als toegift koos Maron voor Music van John Miles, omdat muziek zijn leven is. Na afloop was er in de Bindingzaal de gelegenheid om nog even na te praten met een hapje en een drankje.

Nieuwe muzikanten

Vanaf deze week gaat het orkest aan de slag onder leiding van Michel de Haas. De orkestleden kijken uit naar een frisse start met deze enthousiaste dirigent. Nieuwe muzikanten zijn van harte welkom om mee te repeteren. Het orkest is met name op zoek naar slagwerkers en koperblazers. Het eerstvolgende concert is op zondagmiddag 2 april: het Jubila-rissenconcert. Meer informatie over het orkest op www.aalsmeersharmonie.nl.